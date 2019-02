Dcéra Podzámskej (14) poriadne vyrástla: TOTO že je tínedžerka?!

Eňa Podzámska s dcérou Radkou

Zdroj: Instagram EP

TRNAVA - Mame šliape doslova na päty! Ešte prednedávnom to bolo milé, nevinné dievčatko a hoci je ešte len na začiatku tínedžerskeho veku, pokojne zatieni svoju krásnu mamu, herečku Elenu Podzámsku (47). Brunetka vzala svoju dcéru Radku (14) na ples do Trnavy, kde zažiarila v romantických šatách a lá Šípková Ruženka. Mladej Podzámskej to mimoriadne pristalo!