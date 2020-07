Radikálna premena dcéry (16) Eni Podzámskej: Celá mama a... Je z nej peroxidová blondína!

Ešte pred rokom a pol sa Elena Podzámska chválila zábermi so svojou dcérou z plesu v Trnave. Obe sa skvele nahodili a vyzerali výborne. Už vtedy ešte len štrnásťročné dievčatko zatienilo svojou krásou a eleganciou mamu, čo priznala aj samotná herečka, ktorá v markizáckom seriáli Sestričky stvárnila doktorku.

Ešte pred rokom a pol vyzerala Radko ako nežná princezná. Zdroj: Instagram M.N.

Z času na čas sa rodáčka z Bratislavy pochváli fotkou svojej dcéry a ukáže tak fanúšikom, ako rýchlo jej rastie pred očami. A nie je to inak ani teraz. Na poslednej fotografii je však na Radke vidieť poriadnu zmenu. Z nežnej a jemnej brunetky je teraz peroxidová blondínka, za ktorou by sa nejeden mladý muž na ulici obrátil. Niet divu, veď zdedila krásu po mame. A navyše, Mirka Luberdová prirovnala Radkin look k výzoru amerických herečiek. Musíme uznať, že v Hollywoode by pokojne mohla mať šancu.

Dcéra Eni Podzámskej Radka radikálne zmenila imidž. Zdroj: Instagram