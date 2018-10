Alagič má slabosť na zlých chlapcov? Teraz Rytmus a predtým... S TÝMTO športovcom randila!

BRATISLAVA - Jasmina Alagič (29) sa dostala do povedomia Slovákov najmä vďaka moderovaniu Superstar a neskôr kvôli rozruchu okolo svojho vzťahu s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (41). Ten na prvý pohľad pôsobí ako zlý chlapec. Nie je to však jediný drsňák v živote moderátorky. Predtým totiž randila s tvrdým športovcom!

Hviezda markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome sa svojou láskou k raperovi vôbec netají. Ba naopak, obaja vzájomné sympatie zdieľajú so svojím okolím a fanúšikmi. Práve Patrik je ten, ktorý sa vyjadril, že ešte nezažil nič intenzívnejšie, než to, čo aktuálne prežíva s moderátorkou.

Rytmus tvrdí, že nič také intenzívne ešte nezažil. Zdroj: Instagram P.V.

A to aj napriek tomu, že pred brunetkou strávil 7 rokov svojho života po boku speváčky Dary Rolins, na ktorú spomienky postupne vymazal zo svojich sociálnych sietí. Na druhej strane Jasmina zrejme nemá pocit, že za bývalým vzťahom treba páliť mosty a ona si pre zmenu niekoľko spomienkových fotografií na svojho ex predsa len nechala.

Takéto spomienky si Jasmina ponechala. Zdroj: Instagram J.A.

A nerandila s hocikým, ale so slovenským športovcom. Môže sa zdať, že balkánska kráska má slabosť na zlých chlapcov. Jej predchádzajúci partner sa venuje vskutku tvrdému športu – ragby a súčasný priateľ sa dal na box pod vedením Tomiho Kida Kovácsa. Obaja si budujú svalovú hmotu a ich drsný pohľad by pokojne mohol spadať do kategórie „keby pohľad vraždil, tak...“

Aj s vyznaniami lásky svojmu bývalému. Zdroj: Instagram J.A.

Jasmina kedysi chodila so slovenským ragbystom Martinom Balaďom, ktorý aktuálne žije v Austrálii a hrá v Sydney Lions. Na začiatku hral za slovenský tím, no neskôr ho to odvialo k protinožcom, takže s Jasminou fungovali na diaľku. Aj napriek tomu spolu vydržali takmer dva roky. Niet sa čo čudovať, že mu bosnianska kráska podľahla. Keď už pre nič, tak minimálne vyrysované telo Martina stojí za zmienku.

S týmto mužom randila približne 2 roky. Zdroj: Instagram M.B.