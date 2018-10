Rytmusov krutý odkaz na výročie: Dara, nehraj na city, nechaj ma žiť!

Odkedy sa Rytmus zamiloval do Jasminy Alagič, ešte viac sa hovorí o jeho bývalom vzťahu. Do toho nového totiž vhupol pomerne rýchlo a lásku k moderátorke prezentoval tak intenzívne, ako to predtým pri Dare nerobieval. Dokonca sa mu podarilo vypustiť vyjadrenia, ktoré vyznievali, akoby nikdy ešte nebol tak zamilovaný ako teraz.

Ukončený vzťah je tak stále na pretrase a nová vlna záujmu prišla, keď raper vymazal spoločné zábery a zo svojho kanálu na youtube.com dokonca odstránil aj pieseň 8. október. Tá bola venovaná práve výročiu, kedy sa s Rolins dali dokopy. Tá si napriek tomu v tento deň na všetko verejne zaspomínala. „Na ten pocit, keď som si ju prvýkrát pustila, nechcem zabudnúť. Aj vďaka týmto emóciám viem, čo znamená milovať,” vyznala sa Dara a pripomenula, že napriek všetkému má Patrika rada.

Jeho reakcia však bola doslova studenou sprchou. Na instagrame ju totiž Rytmus doslova požiadal, aby ho už aj s Jasminou nechala na pokoji a nehrala podobnými statusmi na city svojim fanúšičkám: