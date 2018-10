Silvia Šuvadová po vypadnutí z Farmy: Otec to nezvládol, som rada, že som preč!

Po tom, ako sa blondínka dostala domov, mala problém zvyknúť si na skutočnosť, že sa už nenachádza medzi svojimi farmárskymi kolegami a zaraďuje sa späť do normálneho života. „Asi týždeň som sa v noci prebúdzala a myslela som si, že som ešte na Farme. Návrat do toho bežného života nie je úplne ľahký, deje sa to postupne,” povedala nám Silvia s tým, že jej zrazu prišlo zvláštne, keď okolo seba uvidela domy a obchody.

Keď sme herečky spýtali, čo bolo pre ňu počas pobytu na Farme najťažšie, mala v tom úplne jasno. „Počas celého nášho bytia na Farme bolo na nás smerovaných 30 kamier. Predstav si, že cítiš niečo, čo by si trebárs potrebovala spracovať sama, a to sa nedalo. Okrem toho, keď som zaliezla do toho svojho domčeka, sa tam nedalo byť sama,” zverila sa nám Silvia, ktorá je známa tým, že súkromie a dostatok osobného priestoru je dôležitou súčasťou jej života.

Práve pre svoju citlivosť a nekonfliktnosť si občas prešla trpkými chvíľami. Jednou z tých najťažších bol posledný týždeň, kedy zastávala úlohu slúžky a jej kolegovia jej to príliš neuľahčovali. Práve naopak. „To som šla na dno mojich možností. Bolo to veľmi ťažké, lebo som mala natiahnuté svaly na chrbte, plus som spávala tak tri hodiny a cítila som sa tak sama,” povedala nám herečka, ktorá však aj túto skúšku zvládla so cťou.

Hoci Silvia Šuvadová z Farmy odchádzala v slzách, napokon bola rada, že ide domov. Zdroj: TV MARKÍZA

Na Farme jej vtedy chýbali najmä večne usmiate dvojičky Nízlové. „Už som nemala podporu tých našich dievčat, Twiinsiek, v kuchyni a bola som v prostredí nových bohatých, čo... oni sú zlatí, ale sú iní ako my alebo teda ľudia, na ktorých som zvyknutá. A bola som rada, že už som odišla. Už bol čas,” uzavrela blondínka, ktorá si už môže v pokoji užívať pohodlie domova a byť hrdá, že na rozdiel od niektorých zúčastnených si nenarobila žiadnu hanbu či nepokrivila charakter.

Ak vás zaujíma, čo na účasť na Farme hovorili Silviini rodičia, prečo jej otec šou prestal pozerať, či na čo sa vrhla po príchode domov, pozrite si náš videorozhovor vyššie.