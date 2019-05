Ťažké obdobie Silvie Šuvadovej: Zdravotné problémy... Kvôli otcovi sa vrátila na Slovensko!

Silvia Šuvadová pred rokmi opustila svoju rodnú hrudu a vybrala sa za oceán. Dlhodobo žije v Amerike a bolo o nej počuť naozaj málo. Nejaký čas sa venuje ezoterike, spiritualite a duchovným záležitostiam. Aj na markizáckej Farme, kde nejaký ten čas pôsobila, mala svoje miestečko, kam chodila načerpať energiu.

Po skončení reality šou sa po nej však opäť akoby zľahla zem. No nedávno sme Silviu stretli na ochutnávke vín, a tak nás zaujímalo, čo je dôvodom jej opätovného pobytu na Slovensku. „Ja sa teraz venujem prevažne rodine, lebo ocko mal nejaké zdravotné výzvy, takže posledné mesiace trávim s ním a starostlivosťou o neho. Mám také milé rodinné povinnosti," prezradila nám Silvia.

Za posledný rok je tak herečka vo svojej rodnej krajine častejšie a dlhšie, než sme u nej boli zvyknutí. Opýtali sme sa preto aj na to, či sa plánuje vrátiť do Ameriky alebo ju to ťahá naspäť do rodiska. „Nie som ešte úplne rozhodnutá, ako sa ten život bude vyvíjať, ale momentálne je takou mojou hlavnou prioritou stabilizovať zdravotný stav ocka a potom uvidíme, čo bude ďalej. Ale určite musím ísť do Ameriky raz za čas, mám tam veci, žila som tam, občianstvo... Takže raz za čas sa tam vrátim, ale neviem. Som taká v očakávaní, neviem, čo mi ten osud prinesie," vyjadrila sa Šuvadová. Isté však je, že kým sa jej otcovi zdravotne nepolepší, tak skoro sa do Ameriky nevráti. Viac o živote v Amerike a o tom, čo jej tam chýba zo Slovenska, sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.

Silvia Šuvadová sa vrátila na Slovensko kvôli zdravotným problémom otca. Zdroj: Instagram S.S.