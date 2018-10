Maiga to vraj na Farme už nezvláda: Môže za to TOTO?!

BRATISLAVA - Vypýta si účasť na Farme krutú daň? Ibrahim Maiga (55) sa v šou odprezentoval ako príjemný nekonfliktný muž, ktorého majú ostatní súťažiaci mimoriadne v obľube. Počas posledného duelu ho dokonca označili za hráča s najväčším srdcom a nenájde sa snáď nikto, kto by s ním mal akýkoľvek problém. On sám však s jedným veľkým zrejme bojuje.

Začalo sa totiž šuškať, že Ibi, ktorý je stále v hre, to už ďalej nezvláda. On sám už v doteraz odvysielaných častiach priznal, že vrásky na čele mu robí jedna podstatná vec - jedlo. Maiga je totiž moslim a väčšina farmárskych pochúťok sa pripravuje na bravčovej masti, ktorú konzumovať nemôže.

VIDEO: Takto sa k problémom so stravou vyjadril Maiga v uplynulých týždňoch

Na to sa nedávno posťažoval aj moderátorke Evelyn. Priznal, že zvládať život na statku dokáže len v prípade, keď bude mať čo jesť. Pri otázke, čo mu chýba, mal úplne jasno. „Cukor. Naozaj, veľa medu... Cukor proste. A ja nemôžem bravčovú masť, ja som iného vierovyznania, keby mi dali olej, bolo by to super. Hneď by sa mi úsmev vrátil na tvár, nervy a mal by som energiu,“ povedal blondínke, ktorá prisľúbila, že hospodár Martin mu najbližšie olej prinesie.

Maiga sa kvôli svojmu náboženstvu nemohol zúčastniť ani súťaže, kde farmári obhrýzali pečené prasiatko. Neraz sa stalo aj to, že mu jedlo priniesli separé a konzumoval niečo úplne iné ako ostatní. Zaujímalo nás, ako Ibiho stravovanie na Farme vyzerá. „Vzhľadom k tomu, že mal stravovacie obmedzenia, boli mu ako náhrada poskytované extra potraviny,” povedala nám PR manažérka Michaela Hircová.

Ibrahim Maiga bol zo stravovania na Farme nešťastný od samého začiatku. Zdroj: TV MARKÍZA

To, či iné jedlo dostával pravidelne alebo išlo o mimoriadne udalosti, sa ale nevie. Každopádne Ibi mal so stravovaním problém od samého začiatku a niektorých farmárskych jedál sa chtiac-nechtiac musel vzdať. Je teda dosť možné, že za tým, že život na Farme údajne prestal zvládať, môže byť práve strava a nedostatok cukru, keďže aj ten dostávajú farmári len v obmedzenom množstve vo forme medu.