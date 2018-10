Silvia Šuvadová v slzách: Odchod z Farmy, zapálili jej dom!

Silvia si svojím príjemným vystupovaním a dobrosrdečnosťou získala srdcia ostatných farmárov. Zrejme práve pre jej nekonfliktnú povahu a pozitívne vyžarovanie sa väčšina zhodla, že by boli radšej, keby sa späť z duelu vrátila ona. Nad tmavovláskou Michaelou dokonca zlomil palicu aj Dominik, ktorý s ňou prišiel o panictvo. Bohužiaľ, ich želanie sa im nesplnilo.

Michaela získala prvé dva body v disciplínach prekvapenie a vytrvalosť a hoci to pri tretej, zameranej na šikovnosť, vyzeralo tak, že blondínka dostane prvý bod a výsledok zvráti, nestalo sa tak. I keď Silvia roztriedila fazuľky prvá, jedna z nich sa nešťastne dostala do inej misky. Tretí bod teda pripadol Štefánikovej a spečatil herečkin osud na Farme.

Silvia Šuvadová sa už na Farmu nevráti. Duel vyhrala Michaela Štefániková. Zdroj: foto: tv markíza

Silvia Šuvadová si pri rozlúčke poplakala. Zdroj: TV MARKÍZA

Silvii to bolo zjavne veľmi ľúto a pri rozlúčke sa neudržala. Kým doteraz jej tvár väčšinou zdobil úprimný úsmev, po dueli neudržala slzy. „Lúčenie bolo ťažké. Je mi to ľúto, ale taký je život, ide sa ďalej,“ povedala na záver blondínka, ktorá síce bojovala statočne, no do svojho domčeka sa už nevráti.

A zdá sa, že spolu so Silviou skončil na Farme aj on. V závere epizódy totiž bolo vidieť, že sa zmieta v obrovských plameňoch a je celý v ohni. Či bol požiar zámerný, išlo o symbolickú rozlúčku s herečkou alebo bolo zničenie Šuvadovej bývalého príbytku nešťastnou náhodou, sa dozvieme už v pondelok večer!

Silviin dom po jej odchode niekto podpálil. Zdroj: TV MARKÍZA