Obrovský šok na Farme: Tehotenstvo? TÁTO farmárka má všetky príznaky!

BRATISLAVA - Markizácka Farma je v plnom prúde a vzájomné vzťahy farmárov sú čím ďalej, tým šokojúcejšie a zaujímavejšie. Po tom, ako sa na Záhorí vytvorili dva sexuchtivé páry, ktoré si to užili priamo pred kamerami, prišiel ďalší šok. Jedna z farmárok má všetky príznaky tehotenstva. Skutočne čaká dieťa?

Ako informoval web televízie Markíza, Karin Dvořáková sa posťažovala svojmu parťákovi Jurajovi Solčanskému, že jej je zle a napína ju. V posledných dňoch sa cíti stále horšie a dokonca už aj niekoľkokrát vracala. „Napína ma, keď vidím jedlo. Normálne cítim placky, alebo som videla to cesto a ma normálne naplo,“ povedala spolufarmárovi.

Žeby bola blondínka v radostnom očakávaní?

Blondínka sa preto zamýšľa nad tým, či by nemohla byť tehotná. Síce sa niekoľkokrát vyjadrila, že v budúcnosti dieťa chce a túži sa stať matkou, určite ale nečakala, že by to mohlo byť tak skoro a už vôbec nie na Farme.

Nezverila sa len Jurajovi, ale aj ďalšiemu kolegovi Milanovi Vysokaiovi. Ten na rozdiel od Jura uvažoval o niečo logickejšie a Karin navrhol, nech si vyžiada od produkcie tehotenský test. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že barmanka by mohla byť v sladkom očakávaní. Farmári si všimli, že pribrala, býva jej zle, napína ju z jedál, ktoré predtým bez problémov zjedla, a už niekoľkokrát vracala. Potvrdí sa Karinina neistota alebo ide len o planý poplach?

Potvrdia sa podozrenia Karin a ostatných farmárov? Zdroj: TV MARKÍZA