Nečakaná dohra po bitke so Šmahelom: Nočný útek z Farmy!

BRATISLAVA - Včera večer to na obrazovkách Markízy poriadne vrelo. Do vlasov si skočili Martin Šmahel (35) a Juraj Solčanský (25), ktorého podguráženosť alkoholom dohnala až k fyzickým atakom voči trénerovi. Hoci televízia voči mladému Nitranovi za útok neplánuje vyvodiť dôsledky v podobe pokuty, incident mal nakoniec úplne inú dohru...

Juraj pod vplyvom alkoholu totiž v noci odišiel z Farmy. Zo spálne si vzal karimatku so spacím vakom a viac ho nebolo. „Sám som tu v lese, opustený medzi stromami, hmyzom. Pre mňa to nie je problém vydržať. To, že by som Martinovi Šmahelovi odpustil, je pre mňa výzva,“ povedal ešte značne podnapitý na kameru mimo Farmy, pričom si zjavne stále neuvedomoval, že celú situáciu zavinil on a jeho nevhodné správanie.

Juraj Solčanský spal v lese mimo Farmy. Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Následne sa niekde v lese uložil spať a ukázal sa až nasledujúce ráno. Na Farmu ho priviezol samotný hospodár Martin, ktorý Juraja našiel pri ceste. „Sadaj dozadu na korbu,“ povedal mu prekvapený Bagár a odviezol ho späť do osady. „Noc som mal ťažkú, nespal som poriadne. Možno hodinku maximálne. Celkovo to nebola dobrá a príjemná noc,“ priznal Juraj, ktorý si následne so sklonenou hlavou vzal svoje saky-paky a odniesol si ich späť.

Späť do rybárskej osady Juraja priviezol hospodár Martin Bagár, ktorý ho našiel pri ceste. Zdroj: TV MARKÍZA

Jeho prvé kroky potom smerovali práve k Martinovi Šmahelovi. „Martin, kámo, chcel by som sa ti ospravedlniť za včera. Fakt ma to mrzí, som taký cvok, keď som opitý,“ kajal sa Juraj a priznal, že množstvo vecí z predchádzajúceho dňa si ani nepamätá. Hoci sa tréner mohol zachovať akokoľvek, namiesto hnevu či hádky Solčanského objal. „Ja sa na teba vôbec nehnevám. Nemám voči tebe nič,“ povedal mu s pokojom a odporučil mu, aby svoje problémy neriešil alkoholom.

Namiesto výčitiek Martin Juraja objal. Vraj sa na neho nehnevá. Zdroj: TV MARKÍZA

A Juraj? Kým pred Martinom sa ospravedlňoval so sklopenými ušami, pred kamerou bol opäť frajer. „Môžem tuto hovoriť, že som mu odpustil. Ale keď ja to budem vidieť v telke, že chlapec ma takto sotil na zem, tak dostanem nervy a tak ma nebude baviť chodiť tri roky po súdoch za nejakého šaša,“ hneval sa mladý farmár, ktorý sa obáva, čo si o ňom budú myslieť jeho najbližší aj diváci Farmy.