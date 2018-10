Prvé meno 5. série Tvojej tváre? Chcú tam Vinczeovú... Čo na to Adela?

BRATISLAVA - Nedeľný večer sa opäť niesol v znamení premien. Šou tvoja tvár znie povedome to na obrazovkám odpálila vo veľkom štýle a, ako to už býva zvykom, nechýbalo ani číslo celebritných hostí. Žezlo tentokrát dostali Adela Vincezová (37) a jej manžel Viktor Vincze (27), ktorí predviedli Don't go breaking my heart od Eltona Johna a Kiki Dee. Ich parádne číslo však malo napokon naozaj nečakanú dohru...

Začalo sa totiž špekulovať, či Adela nebude jedným z ťahúňov piatej série. „Dnes sú prijímačky do piatej série. Ty by si nešla súťažiť?“ vyzvedal Pyco, ktorému sa šou manželov mimoriadne páčila a do nebies ich vychválila aj porota na čele so Zuzanou Fialovou.

A moderátorka je, zdá sa, tejto myšlienke naozaj naklonená. „Asi áno. Veď, náhodou, to je celkom sranda,“ povedala úprimne, za čo si okamžite vyslúžila podporný potlesk z publika. „Ja by som bola rozhodne prvá za to, aby sa potvrdilo, že Adela nastúpi v ďalšej, piatej sérii. A ja si myslím, že by stálo zato aj divácke hlasovanie,“ vyhlásila Zuzana Fialová.

Adela Vinczeová a jej manžel Viktor Vincze boli včera hosťami v šou Tvoja tvár znie povedome. Na porotu výkon moderátorky zapôsobil. Zdroj: TV MARKÍZA

Fabúšikovia sa možno nakoniec dočkajú a Adela sa stane súčasťou 5. série Tváre. Zdroj: TV MARKÍZA

S tou budú určite súhlasiť aj diváci. Predsa len, Adela patrí medzi najväčšie markizácke hviezdy a pokiaľ by ju tvorcovia zaangažovali do ďalšej série, rozhodne by patrila k najväčším favoritom. Okrem toho, že nemá ani najmenší problém vystreliť si sama zo seba, s tancovaním má nejaké tie skúsenosti tiež. No a čo sa spevu týka, hoci blondínka neoplýva žiadnym extrémnym rozsahom, hudobný „hluch“ veru nemá. Nechajme sa teda prekvapiť, či sa v Markíze nechajú inšpirovať a Vinczeovú napokon oslovia.