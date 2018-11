KIKS na módnej prehliadke: Vinczeová prišla bez Viktora... Ehm, a kto je Tibor?!

V pondelok sa v nádherných priestoroch Mirbachovho paláca v Bratislave konala módna prehliadka Ateliéru Michaely Ľuptákovej. Medzi pozvanými hosťami nechýbali známe osobnosti, ako napríklad Soňa Müllerová, Emma Tekelyová, Kristína Tormová, riaditeľka súťaže Miss Slovensko Karolína Chomisteková, alebo moderátorka Miriam Kalisová.

Návrhárka oblieka mnoho známych tvárí slovenského šoubiznisu. Prítomným hosťom predstavila svoju kolekciu pre jeseň a zimu, v ktorej nechýbali krásne šaty aj večerné róby na nadchádzajúcu plesovú sezónu. Malú ukážku si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Pozvanie prijala aj moderátorka Adela Vinczeová, ktorú tiež veľakrát vidieť v modeloch práve tejto návrhárky. Adela sa len vlani vydala za televízneho kolegu Viktora Vinczeho. Dvojica sa zosobášila minulý rok v lete po deväťmesačnej známosti. A hoci Viktor sa na akcii nezúčastnil, stolička hneď vedľa Adelinej bola rezervovaná pre zjavne iného muža.

Nikto však netušil, o koho vlastne ide. Kto je záhadný Tibor Vincze? „Je to doteraz nevyriešená záhada,“ vyjadrila sa pre Topky.sk so smiechom moderátorka. „Viktor ani nemal prísť, lebo robil správy,“ doplnila. Záhada teda zostala nevyriešená, no o nového muža v Adelinom živote nejde. Pravdepodobne išlo o zámenu mien zo strany organizátorov.