Jojkárska moderátorka vytasila svoje zbrane: Dokonalé telo, bez podprsenky a... Fúha, stačil iba kúsok!

MALAGA - Sexepíl by si mohla dať patentovať! Moderátorka jojkárskeho Top Star magazínu Soňa Skoncová (31) jednoznačne patrí medzi najatraktívnejšie ženy, aké na Slovensku máme. Okrem toho jej krása už neraz prekročila hranice a záujem o našu modelku mali neraz napríklad aj za veľkou mlákou. Aha, ako najnovšie provokuje v zahraničí!

Brunetka si aktuálne užíva dovolenku v slnečnom Španielsku. Tam, na rozdiel od Slovenska, je ešte stále teplo, a tak si Soňa môže vychutnávať vylihovanie na pláži či čľapkanie sa v mori. Krásne počasie posiela svojim fanúšikom aspoň prostredníctvom príspevkov na Instagrame, vďaka čomu nikomu neunikol pohľad na jej sexi ženské krivky.

Krásna Soňa Skoncová si užíva slniečko v Španielsku. Jej fanúšikom sa pochválila takýmto sexi záberom. Zdroj: Instagram S.S.

Tie vytasila v úsporných čiernych bikinách na pláži Bounty Beach v Marbelle a zároveň sa pochválila, že na to, že je takmer október, počasie vôbec nie je zlé. Hoci väčšinu ľudí na fotografii zrejme zaujme najmä jej hrudník, za zmienku stojí aj zvyšok jej dokonale vypracovaného tela, ktoré už, niet sa čomu čudovať, zdobilo niekoľkokrát titulky rôznych magazínov.

Soňa Skoncová na párty večer zvolila rafinované šaty s čipkou. Zdroj: Instagram S.S.

To však nie je všetko. Neskôr večer sa kráska vybrala na párty spojenú s koncertom Craiga Davida, kam sa poriadne vyparádila. Soňa nahodila čipkované čierne šaty a keďže podprsenku kvôli rafinovanému strihu nechala doma, bradavky jej zakrýval iba kúsok čiernej látky. Stačil by tak jeden neopatrný pohyb a mohlo prísť k pikantnému trapasíku. Veríme však, že moderátorka všetko zvládla s gráciou a slovenskú krásu opäť reprezentovala tak, ako to vie iba ona.