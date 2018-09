Multiotecko Boris Kollár sa vyjadril k chlpatej kreatúre z BMD: Mne sa to PÁČI!

Prišla a narobila okolo seba rozruch. Vyvolala pohoršenie, šok, prekvapenie a ľudia si len klepkali po čele s otázkou: O čo jej ide? Blogerka a influencerka známa ako Alex Vortex je skutočne svojská osoba. Nepozerá sa na to, čo si o nej ľudia pomyslia a kombinuje všetko možné hlava-nehlava. Jej poznávacím znamením je okrem bláznivej, bizarnej módy aj ochlpenie.

Alex takto pobúrila prítomných už v pondelok. Zdroj: Jan Zemiar

Alexandra sa netají tým, že s prírodou je kamarátka. Rovnako ako jej mama je raw vegánka a jej telo žiletku nevidelo snáď od čias Jurského parku. Chlpaté podpazušie, zarastené nohy a najnovšie aj džungľu medzi nohami vystavuje na „obdiv“ verejnosti. S mnohými pozitívnymi reakciami sa však v uplynulých dňoch nestretla. O to prekvapivejší je kladný postoj podnikateľa Borisa Kollára.

Práve multiotecko, ktorý prišiel na módnu šou so svojimi dvoma dcérami sa vyjadril na adresu Alex vskutku prekvapivo. „My sa poznáme, vieme, s kým sa fotíme. Vieme, čo robí. Mne sa to páči, je to úplne uletené a dievča vie presne, čo robí. Takže si myslieť, že je to naivné, hlúpe alebo prvoplánové, je fakt naivné,“ šokoval Kollár.

Kollár prišiel na BMD v sprievode svojich dcér Alexandry a Ester. Zdroj: Jan Zemiar

S názorom na blogerku s bobrom súhlasia aj Kollárove dcéry, ktoré si myslia, že treba vystúpiť z davu. „Je to úžasná vec sa s ňou vyfotiť, lebo zakaždým je to iná kreácia. Je to úplne mimo všetkých konvencií a to je úžasné. Mne sa to strašne ľúbi,“ prezradil niekoľkonásobný otec pre portál markiza.sk. Je však otázne, či by bol rovnako benevolentný, keby s takýmto exhibicionizmom začala niektorá z jeho dcér.

Na extravaganciu Alex majú všetci traja pozitívny názor. Zdroj: Jan Zemiar