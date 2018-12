Kollárova dcéra už nie je žiadne dievčatko: Sexi FOTO len v tangáčoch!

BRATISLAVA - Slovenský boháč a politik Boris Kollár (53) je otcom desiatich detí. Medzi najstarším z nich a tým najmladším (o ktorom verejnosť vie), je 16-ročný rozdiel. No a tie najstaršie už klopú na dvere dospelosti. Druhá najstaršia z dcér, Alexandra Horňáková, tento rok oslávila 17. narodeniny a je jasné, že už to nie je žiadne dievčatko. Na webe sa totiž pýši sexi fotkami len v tangáčoch!

Boris Kollár je známym milovníkom žien. Dôkazom toho je napokon aj fakt, že z deviatimi z nich má podnikateľ dnes už 10 detí. No otecko by si pomaličky na svoje dievčatá mal začať dávať pozor. Rastú mu totiž do krásy a navyše sú už na prahu dospelosti... A nesvedčí o tom len ich vek, ale aj výzor a správanie.

V týchto dňoch sa totiž začali na verejnosti šíriť fotky druhej nastaršej dcéry Borisa Kollára, Alexandry Horňákovej. Tá na sociálnej sieti Instagram zverejňuje poriadne sexi zábery. Plavovláska má tip top postavičku, čoho si je zjavne vedomá - rada sa totiž pýši zábermi svojho pozadia len v úsporných tango nohavičkách.

Alexandra Horňáková sa na Instagrame pýši fotkami svojho pozadia len v tango nohavičkách. Zdroj: Instagram A.H.