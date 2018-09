Dara po rozchode dostáva fanúšikov do vytrženia: Ako odtrhnutá z reťaze... Všetci pozrite na moje bradavky!

PRAHA - Tak to je teda divoška! Dara Rolins (45) podľa všetkého momentálne prežíva jedno zo svojich najspokojnejších období. Kto by čakal, že rozchod s Patrikom Rytmusom Vrbovským (41) ju položí na kolená, je na omyle. Aha, čo vyvádza počas vystúpení!

Je to skrátka diva! Ten, kto už mal niekedy možnosť zažiť vystúpenie sexi speváčky vie, že je vždy plné energie a Dara v priebehu sekundy dokáže dostať do varu všetkých prítomných. Po rozchode so svojím bývalým frajerom je, zdá sa, ešte divokejšia.

To dokazuje aj jej posledný koncert, ktorý odspievala pri príležitosti predstavovania nového parfému od známej kozmetickej značky. Blondínka aj tentokrát zvolila extravagantný kostým v podobe trblietavých nohavíc a krátkeho topu. Práve ním zaujala ešte viac ako vykúkajúcim vyrysovaným bruškom. Pod tričkom jej totiž opäť chýbala podprsenka, a tak mali všetci prítomní znova raz možnosť zistiť, čo pod ním skrýva. Dara sa počas koncertu poriadne rozohnila. Zdroj: profimedia.sk

Fanúšikom opäť raz ukázala vykúkajúce bradavky. Zdroj: profimedia.sk

Jej bradavky nešlo prehliadnuť ani zďaleka. Hoci sa niektorí môžu na takéto speváčkine outfity pozerať len pomedzi prsty, iní sa zhodujú, že sexi kostýmy skrátka k takýmto číslam patria a Dara by mohla veselo konkurovať aj svetovým hviezdam. V konečnom dôsledku, na svoj vek vyzerá mimoriadne dobre a rozhodne sa nemá za čo hanbiť.