Česká PORNOherečka sa obula do Jasminy a Rytmusa: Ty si zlatokopka a on ťa nemiluje!

PRAHA – Vzťah najznámejšieho slovenského rapera a moderátorky Fashion TV je stále vážnejší. Okrem plánovaného sťahovania do spoločného hniezdočka lásky sa skloňuje aj slovo svadba. Napriek tomu, že vyzerajú ako idylický zamilovaný párik, kontroverzná Češka Daisy Lee (20) má na to úplne iný názor!

A povedala to na plnú hubu! Aj keď sú fanúšikovia a priatelia Jasminy Alagič a Rytmusa nadšení z ich vzťahu a prajú im veľa lásky a šťastia, nájdu sa aj ľudia, ktorí majú na ich úprimnú lásku celkom iný pohľad. Medzi neprajníkov patrí aj česká pornoherečka Daisy Lee, ktorá si ešte stavala hrady z piesku vtedy, keď Patrik spoluzaložil úspešný Kontrafakt. Servítku pred ústa si rozhodne nedala.

Pornoherečka sa pustila do Jasminy a Rytmusa. Zdroj: Instagram D.L.

„Odvtedy, čo Rytmus nechodí s Darou Rolins, sa chová ako namyslený fagan! Jeho správanie je, akoby mal pätnásť a našiel si prvé dievča, ktoré je zlatokopka a mohla by byť jeho dcéra,“ pustila sa do rapera blondínka, ktorá sa zatiaľ preslávila akurát tak nahotou pred kamerou.

To však nie je všetko, čo prsnatá dvadsiatka povedala na adresu prominentného páru. „Podľa mňa je to všetko o tom, že sa s ním Dara rozišla a nechcela s ním mať dieťa. Myslím si, že je všetko len o tom, že sa jej snaží týmto správaním ublížiť a chce sa jej pomstiť, pretože má obrovské ego, ktoré to, že ho opustila žena, neunieslo. Tiež si myslím, že Jasminu nemiluje, je iba náhrada, ktorá ho veľmi rýchlo prestane baviť,“ opísala vzťah súťažiacej z Tvojej tváre a Darinho bývalého Daisy Lee.

Jasmina Alagič s Rytmus sú šťastný pár, Daisy Lee však takýto názor nemá. Zdroj: Instagram P.V. ​

Ťažko povedať, podľa čoho si „hviezdička“ urobila takýto názor a či dôjde na jej slová o rozchode. Zatiaľ to však vyzerá, že sa priam giganticky mýli, keďže dvojica sa vyjadrila, že sa rozprávali už aj o svadbe a chystajú sa spolu bývať v dome, ktorý kúpil Patrik. Ktovie, čo mladú Češku viedlo k takýmto ostrým slovám.