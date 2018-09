Sen mladého herca z Oteckov: Po tomto som túžil odmalička

„Je to taký môj sen už odmalička. Ja som vždy chcel byť vojak a viem, že si to splniť nemôžem, lebo racionálne tá možnosť, že by som bol vojak, skrátka neexistuje. Ale mohol by som si to možno vyskúšať aspoň takto vo filme,“ zamyslel sa v rozhovore.

Na vojne ho podľa vlastných slov najviac fascinujú priateľstvá na život a na smrť, ktoré medzi vojakmi v náročných podmienkach často vznikajú. „Vojna je podľa mňa z pohľadu tých vojakov hlavne o priateľstve. To je základná vec, ktorá ma na vojne fascinuje, že človek je v takýchto vyhrotených podmienkach schopný napríklad pre priateľa obetovať svoj život. Je to úplne iný svet, ako poznáme my... A páči sa mi aj ten adrenalín a tá disciplinovanosť. Určite by nebolo ľahké hrať v takomto filme, ale chcem si to vyskúšať. Nie že by som vyslovene rád vychádzal zo svojej komfortnej zóny, ale viem, že to je v živote potrebné na to, aby ste sa niekam posunuli,“ poznamenal sympatický mladík, ktorý už vo svojom nízkom veku vníma herectvo ako svoju životnú cestu.

„Je to cesta, ktorou sa chcem vybrať a ktorou chcem jednoducho ísť. Dúfam, že to vyjde a nič sa mi v živote nezmení, že pôjdem stále krok po kroku za svojim cieľom a splním si svoj kvázi detský sen. Chcem byť herec, ktorého to bude baviť a ktorý bude v tom svojom obore dobrý a neprejde ho to po desiatich ani po dvadsiatich rokoch, ale bude to robiť rád stále,“ uzavrel Oswald.