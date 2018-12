Koleník prehovoril o minulosti: Týmto sa kedysi živil... Fúúúha, TOTO naozaj?

Aj napriek tomu, že dnes Janko patrí k najväčším hereckým hviezdam na Slovensku a úspechy žne aj v susednom Česku, pred rokmi si aj on vyskúšal o niečo bežnejšie povolania. „Predával som zmrzlinu na takom autíčku, čo chodilo po sídliskách a zvonilo na ľudí,“ priznal pre markiza.sk Koleník, ktorého neobišla ani bežná študentská brigáda.

Herec si privyrábal v známej sieti reštaurácií s rýchlym občerstvením, kde dodnes pracuje množstvo študentov. „Predával som aj v známej fastfoodovej reštaurácii, čo má ten žltý znak. Tam som si zarábal celé leto, ešte predtým, ako som išiel do Bratislavy na vysokú školu,“ zaspomínal si a prezradil aj to, do čoho investoval svoje prvé zarobené peniaze.

Janko Koleník sa môže pochváliť mimoriadne úspešnou hereckou kariérou. Kedysi sa však živil ako predavač zmrzliny a pracoval aj v známom fastfoode. Zdroj: TV JOJ

„Za prvú výplatu som si kúpil koženú bundu, ktorú mi hneď v tej novej škole aj ukradli,“ prezradil Janko s úsmevom, hoci v tom čase ho tento incident určite poriadne zamrzel. Nuž, možno aj tieto pracovné skúsenosti sú dôvodom, prečo sa Koleník aj napriek úspechom drží nohami na zemi a je známy svojou obrovskou pokorou a dobrosrdečnosťou.