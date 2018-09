Sexi slovenská modelka: Chcela sa živiť tým, čo má v hlave, ale... Dnes svojím rozhodnutím šokuje!

Napriek tomu ju Slovensko a svet aktuálne pozná ako krásnu modelku a tiež niekdajšiu účastníčku Miss Slovensko 2010. No nielen priestor pred objektívom bol vždy jej pracovnou náplňou. Keď bola na vysokej škole, aj ona si ako mnoho iných študentov vyskúšala program Work&Travel v USA, ktorý mladým ľuďom nielen zaručí slušný zárobok, ale si najmä zlepšia angličtinu, naučia sa samostatnosti a môžu cestovať.

Soňa si prešla rozličnými prácami.prezrádza o svojich zážitkoch modelka.

Ako sama tvrdí, najviac ju bavila práca čašníčky v kaviarni, a to aj vďaka dobre nastavenému marketingu svojho vtedajšieho zamestnávateľa. „Ja som sa v tom nejako našla, lebo v podstate každé ráno mi tam prichádzali tí istí ľudia. A ja som sa na nich usmievala, oni sa usmievali na mňa a porozprávali sme sa, čo máme nové. A bola to taká veľmi pohodová a príjemná práca,“ spomína na svoju brigádu.

Soňa aj vďaka modelingu veľa cestuje. Zdroj: Instagram S.S.

Zároveň priznáva: „Doteraz, keď sa ma niekto opýta, čo som najradšej robila a ja poviem čašníčku v kaviarni, všetci ľudia tak na mňa pozerajú... A ja hovorím, že to bolo skvelé a teším sa, že som si aj takéto skúsenosti v živote zažila.“ A či by bola čašníčkou aj v prípade, že by ju neobjavil skaut? „Nikdy nehovor nikdy. Prečo nie? Podľa mňa je to veľmi príjemné povolanie.“ objasnila tmavovláska.

Aj keď je úspešnou modelkou, predsa len nie každému sa podarí preraziť. Štefkovej sme sa preto opýtali aj na to, kam by ju vietor zavial, ak by sa neuplatnila pred objektívom. „Vždy som túžila cestovať. Pravdepodobne by som robila niečo s cestovaním, buď v cestovnej kancelárii alebo sprievodkyňu. A moja druhá vášeň je vegánske jedlo, takže aj to tak mám troška v hlave, že možno niekedy otvorím nejakú vegánsku reštauráciu alebo organickú kozmetiku, ktorá nie je testovaná na zvieratkách,“ hovorí o svojich pravdepodobných plánoch do budúcna.

Soňa Štefková na narodeninovej párty bratislavskej tanečnej školy. Zdroj: Foto: Vlado Anjel