Slovenský herec so strašnými spomienkami: Bolo mi do plaču, ľudia dokážu byť tak bezcitní

„Mnoho ľudí na internete sa už vyjadrilo k mojej osobe. Raz mi z toho bolo až do plaču. Je neuveriteľné, že si každý môže napísať, čo chce a nakladať druhému človeku, čo chce, a zostať pritom v utajení. To je skrátka hrozné,“ poznamenal v rozhovore.

Komentáre anonymných ľudí pod článkami na internetových stránkach či na sociálnych sieťach preto podľa neho vôbec netreba čítať. „Už som to prestal robiť. Aj manželka mi povedala: ‘Nikdy to nesmieš čítať! Si slobodný človek a musíš zostať slobodný, nesmieš na to odpovedať. Si taký, aký si, a keď sa to niekomu nepáči, nech si píše, čo chce!‘ A tým sa riadim. Nezaoberám sa tým a nečítam to. Chvíľu som bol fakt dotknutý, ako je to možné... Ako to, že ľudia dokážu byť tak zlí a bezcitní...,“ podotkol známy Bratislavčan, ktorý sa, naopak, pokúša vidieť druhých vždy v dobrom svetle.

„Ja hľadám vždy v ľuďoch to dobré. Aj v tých, ktorí sa mýlia. Každý môže spraviť chybu, nikto nie je neomylný. Ale priznáme si to a meníme názory, a to je veľmi dôležité. Mnohí ľudia majú však fixnú predstavu o niekom druhom, sú zadubení vo svojich sieťach a skutočnosť im pritom uniká. A tá agresia je potom strašná,“ uzavrel herec.