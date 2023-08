Ady Hajdu oslavuje 60. narodeniny: Hercom je vďaka ženským prsiam!

Ady Hajdu (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Do povedomia divákov sa dostal už ako študent. Počas doterajšej kariéry stvárnil vyše 50 divadelných postáv, zahral si v desiatkach filmov, seriálov či inscenácií. Známy je aj ako dabingový herec a za svoje herecké majstrovstvo získal viacero ocenení.

Narodil sa 5. augusta 1963 v Bratislave. V roku 1987 absolvoval herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, neskôr bol na polročnej stáži na Kráľovskej akadémii dramatických umení v Madride. Už počas štúdií preukázal svoj talent v divadle VŠMU, kde si zahral napríklad v inscenáciách Stratený list, Verná nevera či Talenty a ctitelia. Následne nastúpil do Divadla pre deti a mládež v Trnave, kde účinkoval v rokoch 1987 až 1990.

Ady Hajdu (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Vďaka suverénnym výkonom sa dostal do povedomia divákov a plynule sa preklenul na profesionálnu scénu. Veľmi rýchlo sa etabloval na divadelnej scéne ako mnohotvárny herec s výrazným zmyslom pre absurditu, groteskným smiechom a sarkastickým ozvláštnením všednosti. Je hercom výraznej individuality. Od roku 1990 je členom divadla Astorka – Korzo´90.

Jeho filmovým debutom bola Kára plná bolesti (1985). O rok neskôr nakrútil Ady Hajdu prvý film s režisérom Miloslavom Lutherom, ktorý mu zveril hlavnú úlohu v trojdielnom televíznom filme Chlapec do náručia (1985 - 1986). V roku 1989 si zahral opäť v Lutherovej snímke - Chodník cez Dunaj. Film získal v roku 1990 na Medzinárodnom festivale televíznych filmov Monte Carlo Cenu Červeného kríža Monegasque.

Ady Hajdu (Zdroj: Ján Zemiar)

Hajdu sa predstavil aj v seriáloch ako napríklad Silvánovci (1996), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Druhý dych (2011), Chlapi neplačú (2013), Kolabs (2015), Tajné životy (2017), Bola raz jedna škola (2022). Účinkoval tiež v mnohých televíznych reláciách ako je Partička či Milujem Slovensko.

Mnohých však možno prekvapí, že jeho krstné meno ja Vladimír. Prezývku Ady dostal vďaka staršiemu bratovi Adamovi, ktorý ho jedného dňa predstavil ako „mladého Adyho" a dnes mu nikto nepovie inak.

Podobne kuriózne ako k svojmu menu sa dostal Hajdu aj k herectvu. „V šiestej triede však prišla deviatačka Ingrid Fabiánová, ktorá mala trojky prsia a povedala, že kto chce ísť do LUDUSu, nech sa prihlási. A ja som to urobil fakt len kvôli tým prsiam. Že keď tam bude niečo takéto, budem robiť čokoľvek," povedal so smiechom pre denník Sme. Dnes je však šťastný po boku svojej manželky Janky, s ktorou si povedali svoje áno pred viac ako 30-timi rokmi. Okrem nej sú pre herca najväčšou oporou jeho dve deti.

(Zdroj: Jan Zemiar)