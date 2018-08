Herec Ady Hajdu zhrozený z dnešnej doby: Žijeme v technologickom nebezpečenstve!

„Dnes celkovo žijeme v technologickom nebezpečenstve - niekto sa vám môže nabúrať do telefónu a manipulovať s ním... Manipulujú nás aj sociálne siete, tie ovplyvňujú zas hlavne mladú generáciu, to je tiež nebezpečné... A manipulujú sa aj voľby, to nie je žiadny triler, ale realita, v ktorej, žiaľ, žijeme,“ povedal.

Ako však zároveň uznáva, technologický pokrok môže byť ľuďom aj veľmi osožný a môže im uľahčiť život. „Ale tak, ako sa dá napríklad atómová energia využiť na dobré aj na zlé veci, tak sa dajú využiť alebo zneužiť aj technológie. A priznám sa, že naozaj neviem, kam to až dospeje, ten 'pokrok' sa totiž už nedá zastaviť,“ poznamenal herec. „Sám však moderným technológiám veľmi nerozumiem, môžem hodiny rozprávať o divadle, no o technológiách neviem skoro nič a ani mi nie sú vo všeobecnosti blízke,“ podotkol.

Bývanie v inteligentnom dome by si však známy Bratislavčan napriek tomu rád vyskúšal. „To je podľa mňa hrozne zaujímavé. Už som dávnejšie v takom inteligentnom dome bol, ale to bolo ešte na začiatku vývoja takýchto domov a popravde, všetko sa tam kazilo, nič nefungovalo,“ zasmial sa. „Takže radšej idem do Lozorna, kde mám taký prerobený dedinský dom a tam technologicky zakričím 'Patrik!' a sused mi povie 'Na, co zas?' a keď zakričím na technológiu Elenku 'Elenka sem hladný!', ona hneď 'Tak pod!' To sú moje technológie a tieto technológie sa mi páčia viac, ako tie moderné. Mám tam fantastických susedov, ktorí sa o mňa postarajú v každej situácii,“ priblížil.

Okrem oddychu na dome v Lozorne stihol známy herec toto leto aj dovolenku na Malorke a navštívil aj Tatry, Art Film Fest v Košiciach a filmový festival v Karlových Varoch. Druhú polovicu augusta však strávi už v plnom pracovnom nasadení. „Začnem v Astorke skúšať hru Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia so Zitou Furkovou a od septembra točím film Amnestie, v ktorom som dostal takú menšiu rolu. No a s Miškou Čobejovou nakrúcame nový seriál Som mama. Miška zobrala knižku Kristíny Farkašovej Som mama a nechala napísať 20 dielov. Televízii Joj sa to veľmi páčilo, tak sa rozhodli natočiť ešte ďalších 20. Hrám tam Čobejovej manžela. My sme taký pár už roky nielen v seriáloch, ale aj v divadle, tak sme si povedali, že načo to meniť. Je to výborne napísaný seriál, veľmi sa naň teším,“ prezradil Hajdu, ktorého podľa vlastných slov teší, že má momentálne na domácej pôde toľko pracovných ponúk.

„Dokonca som preto odmietol dve roly v Česku, nemal by som toľko času. Chvalabohu, že môžem točiť a hrať doma, to cestovanie do Prahy a späť je celkom náročné. Minule som si navyše povedal, že pôjdem do Prahy vlakom a rovno som v ňom prechladol. Sprievodca nevedel vypnúť klímu, nemal som sa kam schovať a ochorel som, aj keď som mal na sebe sveter, bundu a teplé nohavice. To bolo hrozné,“ opísal s úsmevom na tvári nepríjemnú situáciu.