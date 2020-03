Ady Hajdu prišiel kvôli sochárovi o bradu: Myslel som, že ho zabijem!

Ady Hajdu sa nedávno ukázal v jojkárskom seriáli Bola raz jedna škola, kde stvárnil bláznivého profesora s podobou veľmi blízkou Einsteinovi. Keďže neznáša sedenie v maskérni, čo priznal týždenníku Eurotelevízia, radšej podstúpil trvalú, než by si nechal každý natáčací deň vytvárať na hlave kučery. Sú však situácie, kedy sa do rúk maskérov vložiť jednoducho musí. A raz sa mu to stalo osudným, teda jeho brade.

Keď totiž nakrúcal rozprávku Mahuliena, zlatá panna, museli mu odliať sochu, keďže jeho postava mala v príbehu skamenieť. V tom čase Hajdu, ktorý odjakživa srší optimizmom, nosil dlhú bradu. O tú však pri výrobe neživého Adyho prišiel. „Nosil som bradu a sochár, ktorý mi robil odliatok hlavy, bol buď pod parou alebo šetril vazelínou. Brada mi k hmote, ktorú mi naniesol na hlavu, prischla. Aby ma vyslobodili, musel ma z nej vystrihať, chlp po chlpe... Myslel som, že ho zabijem,“ povedal herec pre už spomínaný týždenník.

Na tento moment má doma dokonca aj spomienku, ktorá mu pripomína nielen nakrúcanie rozprávky. „Tú bustu mám stále doma a vždy, keď sa na ňu pozriem, spomeniem si, ako som tam päť hodín sedel, kým ma z nej vyslobodili,“ dodáva rodák z Bratislavy.