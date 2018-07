Známy markizák sa poriadne zaobľuje: Veď má brucho ako pavúk!

BRATISLAVA - Fúha, tak ten sa pekne vypapkal! Markizák Valér Ferko (33) pôsobí na televíznych obrazovkách už dlhé roky. Diváci si ho môžu pamätať ešte z jojkárskych Krimi novín, no od tých čias sa poriadne zmenil. A prejavuje sa to najmä na jeho váhe. Kým kedysi bol moderátor doslova "šťúply", momentálne sa nedá nevšimnúť si, že sa na neho nalepilo zopár kilečiek navyše.

Okrem plnšej tváre sa to prejavilo najmä na jeho brušku, čo v poslednom čase vidno najmä v markizáckom Teleráne, kde Valér moderuje dopravný servis. Hoci už dávno nie je vychudnutý ako kedysi, zdá sa, že ešte stále má v obľube tesnejšie tričká a košele.

Inak to nebolo ani posledné rána, kedy Ferko predviedol obtiahnuté outfity, ktoré jeho postave príliš nelichotili. „Je možné, že som trošku výraznejšie pribral, ale musím priznať, že neviem koľko. Nijako to nesledujem. Na istý čas som prestal cvičiť, trochu som to zanedbal, ale onedlho opäť začnem,” povedal nám Valér, ktorý si zo svojho bruška ťažkú hlavu nerobí.

Hoci Valér Ferko pribral pár kíl, vo svojom tele sa cíti dobre. Zdroj: Facebook V.F.

Valérove vystupujúce bruško si všimli aj diváci markizáckeho Telerána. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja sa cítim dobre. Komentáre nijako neriešim. Jediná žena, ktorej sa potrebujem páčiť, je moja manželka. No a navyše, v Teleráne nám výborne varia, čo mám robiť?" uzavrel so smiechom obľúbený moderátor s tým, že hoci sa pochúťok vzdať nemieni, už čoskoro opäť začne drieť v posilňovni. Nuž, hlavne, že sa cíti dobre a, ako sa hovorí, chlap má vyzerať ako chlap!