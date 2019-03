Príšerná noc slovenského moderátora: Skolaboval... Kriesila ho manželka!

BRATISLAVA - Myslel si, že sú to jeho posledné chvíle! Šialené pracovné tempo a vírusy sa postarali o to, že Valér Ferko (32) prežil poriadne krušné chvíle. Moderátor skolaboval uprostred noci a kriesiť ho musela manželka, ktorá ho, našťastie, našla v kúpeľni.

V poslednom období sa objavuje množstvo správ o rôznych jednodňových virózach, ktoré vedia s človekom nepekne zamávať. Najmä, ak má človek už beztak oslabený organizmus pre stres a nekonečné pracovné tempo. Jednu takú virózu má za sebou najnovšie aj Valér. „Nechápal som, čo sa deje. Zobudil som sa v noci na obrovskú migrénu a bolesť žalúdka. Mal som závraty a ledva som sa odtackal do kúpeľne,“ povedal nám.

Valéra našla v kúpeľni jeho manželka Silvia.. Zdroj: Instagram V.F.

Tam však stratil vedomie a spomína si už iba na to, ako ho zvaleného na podlahe objavila manželka Silvia. „Kriesila ma, keby nie je jej, neviem, ako by som dopadol. Paradoxom je, že na druhý deň už som bol úplne v poriadku, len trochu unavený,“ vysvetlil nám s tým, ľudia by podľa neho nemali ísť nad svoje sily a ak už sa cítia unavení, treba naozaj vypnúť. „Existuje veľa takých, ktorým sa to vypomstilo. Zdravie máme len jedno,“ dodal.