Americká herečka sa vydala: Áno povedala hudobníkovi!

NEW YORK - Americká herečka Michelle Williams sa vydala. Jej manželom sa stal 40-ročný Phil Elverum, líder indierockového projektu Mount Eerie. Radostnú správu vo štvrtok priniesol magazín Vanity Fair. Podľa jeho informácií sa dvojica spoznala cez spoločného známeho, pričom nie je známe, ako dlho sú spolu.

Tajná svadba sa konala v Adirondacks v New Yorku. Na slávnosti sa zúčastnilo len niekoľko priateľov a deti novomanželov - herečkina dvanásťročná dcéra Matilda a spevákova trojročná dcéra Agathe. Muzikant sa s dievčatkom tento mesiac presťahoval z Anacortes vo Washingtone do Brooklynu, aby mohli žiť všetci spoločne. Tridsaťsedemročná Williams pre Vanity Fair uviedla, že si veľmi cení manželovu lásku, ktorá ju oslobodzuje.

Rodáčka z Kalispell v Montane má zatiaľ jediného potomka s hercom Heathom Ledgerom, ktorý zomrel v januári 2008 vo veku 28 rokov. Manželka Phila Elveruma Genevi?ve Castrée, ktorá mu porodila spomínanú dcéru, zomrela v júli 2016 na rakovinu.

Michelle Williams odštartovala hereckú kariéru malými rolami v televízii a známou sa stala vďaka úlohe Jen Lindley v tínedžerskom seriáli Dawsonov svet (1998 - 2003). Svoj prvý väčší úspech dosiahla vďaka romantickej dráme Skrotená hora (2005), ktorá jej vyniesla nomináciu na Oscara za herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Zahrala si aj v snímkach ako Dick (1999), Obyčajní hrdinovia (2004), Wendy a Lucy (2008), Mamut (2009), Prekliaty ostrov (2010), Take This Waltz (2011), Cesta do krajiny Oz (2013), Všetky prachy sveta (2017) či Najväčší showman (2017).

V roku 2010 účinkovala v romantickej dráme Blue Valentine, za čo si vyslúžila prvú nomináciu na Oscara za hlavnú rolu. Druhú nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe získala za stvárnenie Marilyn Monroe v snímke Môj týždeň s Marilyn (2012). Za túto úlohu si odniesla Zlatý glóbus v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli. Na Oscara za vedľajšiu rolu ju nominovali aj vďaka výkonu v dráme Miesto pri mori (2016).