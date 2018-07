Herec Juraj Bača mal autonehodu: Neuveríte, čo urobil s vinníčkou!

Keď známy herec zastavil na križovatke, nemal ešte ani najmenšie tušenie, čo sa už o pár sekúnd stane. Vodička pred ním totiž namiesto jednotky zaradila spiatočku. „Z ničoho nič začala cúvať a ešte aj pomerne rýchlo. Pozeral som, čo sa deje, no o chvíľu mi zacúvala rovno do auta,“ povedal nám Juraj, ktorý nemal najmenšiu šancu zareagovať a zrážke zabrániť.

Vinníčka nehody to zaparkovala rovno do Jurajovho auta. Kým väčšina majiteľov nových áut by sa zrejme po jej počine rozčúlila do nepríčetna, Bačova reakcia staršiu pani za volantom úplne vyviedla z miery. „Bola chúďa celá vystresovaná, bála sa, že po nej budem kričať a budem agresívny,“ povedal nám herec o žene, ktorú označil ako „naozaj veľmi milú tetu“.

Juraj Bača si zo zrážky príliš ťažkú hlavu nerobí. Zdroj: archív J.B.

Staršia vodička omylom zaradila spiatočku a nabúrala do Jurajovho nového auta. Zdroj: archív J.B.

Namiesto hádky tak rozrušenú ženu pozval na kávu, kde si všetko v pokoji vyrozprávali. „Ona má poistenie, ja takisto, takže nie je žiadny problém. Mohlo to dopadnúť aj horšie. Vypísali sme papiere a všetko vyriešili s úsmevom a v pokoji,“ uzavrel sympatický herec, ktorý si za svoju reakciu jednoznačne zaslúži poklonu.