Známy Slovák terčom nechutného útoku: Vytočený do nepríčetna, aha, čo mu urobili s autom!

Smola sa mu lepí na päty! Včera sa Tomáš na sociálnej sieti „pochválil“ nepríjemnou historkou. Po dlhých rokoch, ktoré odšoféroval bez nehody, si to najnovšie jeho auto zlízlo rovno dvakrát. „Zdevastované auto za dva dni. Predvčerom moja prvá autonehoda a o deň neskôr si ešte aj piškvorky zahrajú na ňom. Čo sú toto za ľudia,“ napísal nešťastný šperkár na Instagrame s tým, že nechápe, ako môžu byť ľudia takí zákerní.

Zaujímalo nás teda, ako vôbec k obom situáciám došlo. „Vychádzal som na hlavnú cestu, som vodič, ktorí sa pozrie aj trikrát, či môže vyjsť. Myslel som si, že auto predo mnou je už dávno preč, a tak som vyštartoval a narazil do slečny predo mnou,“ priznal svoj podiel viny na búračke Stríž. Kým nehoda napokon dopadla dobre a so slečnou sa bez problémov dohodli, pohľad na auto ho zabolel viac počas ďalšieho dňa.

Na Tomášovom aute si niekto zahral piškvorky. Zdroj: Instagram T.S.

„No a dnes ráno zistím, že si niekto ešte aj piškôrky zahral na ňom a skopol mi aj značku. Čo sú toto za ľudia? Rozum sa mi pozastavuje, ako môže byť niekto tak zákerný. Tomu, kto to spravil, prajem veľa šťastia. Nemyslím to ironicky, no musí to byť človek, ktorý je so svojím životom veľmi nespokojný,“ vyjadril sa nám Stríž, ktorý teraz zrejme bude niekoľko dní musieť fungovať bez svojho milovaného tátoša.