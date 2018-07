Známy herec skončil v nemocnici: Dohrýzol ho susedov pes, zasahovali policajti!

„Bol som vonku a z ničoho nič som za sebou počul vrčanie,“ povedal nám Lukáš, ktorý už nemal žiadnu šancu na reakciu. Pes sa mu totiž v okamihu zahryzol do nohy. „Pustil ma až po chvíli, keď som sa ho snažil odohnať a kričal som, aby mi niekto pomohol,“ opísal nám incident, ktorý mohol skončiť oveľa horšie.

V tom istom čase by totiž po ulici mohlo ísť hocijaké dieťa. A to by sa rozzúreného psa zrejme zbavilo oveľa horšie. „Išiel som do nemocnice, kde ma ošetrili, pichli mi tetanovku a, samozrejme, prísť musela aj veterina, ktorá psa skontrolovala,“ povedal nám herec. Oveľa horší je však prístup jeho susedov.

Lukáš Pavlásek skončil po incidente v nemocnici s dohryzenou nohou. Zdroj: Instagram L.P.

Tí totiž situáciu riešiť nechceli, a tak musela napokon zasahovať aj polícia, ktorá na pomoc privolala aj starostu obce. „Ľudia by si na toto mali dávať pozor a zabezpečiť, aby zviera zostalo za plotom. Neviem si predstaviť, že by išlo o väčšieho psa alebo by bolo vonku nejaké dieťa,“ dodal Lukáš, rozčarovaný prístupom neochotných susedov.