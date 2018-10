Známy herec vyčíňal v Petržalke: Obvinený z krádeže... Kamera ho usvedčila!

Na zázname vidieť, ako Lukáš Pavlásek prechádza za pult, chvíľu sa obzerá, vezme tašku a rýchlo odchádza. To, čo urobil, si nevšimol ani majiteľ prevádzky, kaderník Vladimir Lekar. Ten po zhliadnutí videa zostal poriadne zaskočený.

Keď sa za ním herec neskôr vrátil s mikrofónom v ruke, vlasový štylista pochopil, že ide len o jeden z jeho ďalších fórov a Lukáš si z neho poriadne vystrelil. Na celom "incidente" sa potom tak dobre zabával, že mu dokonca poskytol rozhovor do jeho reportáže, kde opísal vyčíňanie "neznámeho páchateľa".

Lukáš Pavlásek vyzeral na kamerovom zázname ako skutočný zlodej. Zdroj: archív Topky.sk

Kaderník Vlado Lekar sa na žarte napokon dobre zabával a hercovi poskytol aj rozhovor. Zdroj: archív Topky.sk

Pavlásek mal zrejme jediné šťastie, že sa s kaderníkom poznajú a ten situáciu zobral s humorom. Ak by sa totiž tento kúsok do svojej relácie Pavlásek2 pokúšal nakrútiť v prevádzke niekoho cudzieho, nie je vylúčené, že by jeho pokus o fór skončil privolaním polície...

