Tak toto si ešte nikto nedovolil: Drzý herec totálne naložil Ďurindovi!

Tak takéto niečo Ďurinda zrejme ešte nezažil. Lukáš Pavlásek je známy tým, že okrem hereckej kariéry sa často a rád venuje rozhovorom so známymi osobnosťami, ktoré dokáže dostať do poriadnej vývrtky. Najnovšie si jeho vtipy a veľké ústa odniesol ikonický spevák, na ktorom herec nenechal suchú ani nitku.

Už na začiatku debaty s Maťom to poriadne prepískol. Okrem toho, že Ďurindu hneď na úvod urazil narážkami na jeho vek, pustil sa aj do jeho už neodmysliteľného účesu a nevynechal ani poznámky na plastické operácie, ktoré podľa neho absolvoval. A ako na Lukášove nevhodné správanie reagoval samotný spevák? To sa dozviete v našom videu!