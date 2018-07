To sa vôbec nehanbí? Z rozhovoru známeho herca budete v šoku... Čo slovo, to pi**!

Lukáš Pavlásek , Zdroj: Jan Zemiar

ZELENÁ VODA - Preboha, toto čo je za slovník? Hoci sú nejaké tie vulgarizmy bežnou súčasťou života takmer každého človeka, známe osobnosti by si na svoje vyjadrovanie mali dávať pozor. A to najmä v prípade, že ich používajú na verejnosti, nieto ešte priamo pred kamerami. Na to však zrejme pozabudol herec Lukáš Pavlásek (30), ktorý sa počas rozhovoru na Topfeste poriadne odtrhol z reťaze...