Hanba ako hrom: Známy herec VYŽIERAL jedlo v reštaurácii rovno z hrncov!

Do redakcie nám napísala čitateľka, ktorá bola svedkom absolútne nevhodného správania herca Lukáša Pavláska. „Prišiel tam, najprv sme si ho poriadne ani nevšimli, ale to, čo sa začalo diať neskôr, nás úplne dostalo. Keď prišiel k bufetovým stolom a začal si naberať, do úst strčil s jedlom aj celú naberačku, ktorú používajú všetci ostatní stravníci. A potom ju tam vrátil akoby nič,“ opísala nám žena, ktorá jeho vyčíňanie aj natočila s tým, že s priateľkou nevedeli, či sa majú smiať alebo plakať.

napísala nám čitateľka, ktorá však netušila, že Lukáš v tom čase v reštaurácii nakrúcal nový diel svojej šou Pavlásek2 a jeho „vyčíňanie“ bolo zámerné. V prevádzke sa nachádzal aj kameraman, ktorý herca počas „ochutnávky“ nakrúcal. Nuž, zdá sa, že nápad vyšiel. Tip do redakcie sa nám totiž dostal ešte skôr, než bolo video pripravené.

Zdroj: Jan Zemiar