Dráma u slovenského hudobníka: Počas noci im vyhorel dom!

THOLEN - Preboha, tak toto mohlo skončiť katastrofálne! Niekdajšiu legendu slovenskej hudobnej scény Mec Vrabca (36) netreba predstavovať snáď nikomu. Do povedomia sa dostal ešte v roku 2005, kedy svetlo sveta uzrel jeho hit Najlepša zábava a hoci má na konte ešte niekoľko známych piesní, postupne sa zo spoločenského aj rapového diania vyparil. Nám sa ho však nedávno podarilo stretnúť a z pikošiek, ktoré nám porozprával o svojom živote, sme zostali v nemom úžase.

Už prednedávnom sme na topkách informovali, že počas života v ústraní sa Mec Vrabcovi alias Peťovi podarilo splodiť dcérku. „Volá sa Sarah Ráchel, voláme ju Sárka. No ale nemám ju. Moja partnerka má partnerku. Takže sú dve partnerky, čo vychovávajú moju dcérku. Zmieril som sa tým, lebo je to v pohode,“ šokoval nás vtedy úprimným priznaním. To však ani zďaleka nie je všetko.

Najnovšie sme sa totiž dozvedeli, že raperovi sa v živote odohrala poriadna dráma. Keď sa totiž vybral spoznávať Holandsko, kde istý čas žil a pracoval, musel hneď z príchodu riešiť katastofálnu situáciu. Dom, v ktorom žil, totiž vyhorel do tla. „Stalo sa to hneď v prvý večer, kedy sme prišli do Tholenu,“ prezradil pre Topky.sk Mec Vrabec, ktorého sme zastihli v štúdiu pri nahrávaní nového albumu.

„Išli sme spať a keď nás zobudili, celý spodok už horel,“ povedal nám s tým, že k celej tregédii prišlo vďaka jeho spolubývajúcemu. „Robil si hranolky a zaspal. On bol celý taký divný. No a teda tým, že sme bývali v klasickej holandskej drevenici, zhorelo to úplne komplet,“ opísal nám, čo sa v osudnú noc stalo.

Celá situácia bola o to komplikovanejšia, že obyvateľom domu nevedeli narýchlo zohnať nové ubytovanie a napokon museli prespávať u zamestnávateľa. Poriadne prekvapujúca bola aj informácia, ako obrovský požiar napokon dopadol. Majiteľ domu sa totiž zachoval úplne nečakane. Teda aspoń na slovenské pomery. „Bol úplne spokojný, maju dobré poistky. Mám pocit, že bol aj rád, že dostane peniaze,“ uzavrel zo smiechom muzikant, ktorý sa už dnes na celej kauze dobre baví.

