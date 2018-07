Herečka Barbora Hlinková: Otvorene o súkromí a... Neuveríte, za čo chce vymeniť herectvo!

BRATISLAVA - Barbora Hlinková (24) je širokej verejnosti známa najmä vďaka tomu, že sa pred tromi rokmi dala dokopy s režisérom Jánom Ďurovčíkom (47). Ako to už pri podobných pároch býva zvykom, aj ona si musela odniesť nepríjemné komentáre od ľudí, ktorí pochybovali o tom, že by medzi dvojicou mohlo ísť o skutočne čistú lásku. A hoci by vzťah mladšej ženy so starším mužom v bežnom živote už asi nikomu neprišiel zvláštny, brunetka sa zo dňa na deň stala terčom uštipačných poznámok.

Len málokto, kto sa nedíva len na televíziu, totiž tuší, že šikovná mladá herečka má za sebou niekoľko úspešných divadelných predstavení a rolí, ktoré získala dávno predtým, než si vôbec s Ďurovčíkom začala. No a nedávno dvojica všetkým neprajníkom vytrela zrak. Režisér svoju polovičku požiadal o ruku a je jasné, že so spoločnou budúcnosťou to myslia vážne.

Zaujímalo nás, ako Barbora vnímala všetky nepríjemné reči a ľudí, ktorí pochybovali, že za ich vzťahom nie je žiadna vypočítavosť.povedala nám budúca pani Ďurovčíková, ktorá aj v súčasnosti účinkuje v niekoľkých predstaveniach, ktoré s jej snúbencom nemajú nič spoločné.

Barbora sa neobjavuje len na javisku či v televíznych seriáloch. Už niekoľkokrát sa predviedla aj ako modelka. Zdroj: Jan Zemiar

Aj napriek tomu sa netají tým, že s negatívnymi reakciami na margo vzťahu s Janom počítala. „Čakala som, že to takto bude. On už mal rozbehnutú kariéru, svoje meno. Vždy to tak je, keď je v tom vzťahu niekto „viac“. Niekto si povie, že to je len preto, že jej môže pomôcť v kariére. Ale čo je tá kariéra oproti tomu, čo majú medzi sebou dvaja ľudia? Hlavná je tá láska. Samozrejme, že som rada, že robím, čo robím. Baví ma to, stále sa snažím zlepšovať, ale nespolieham sa na Jana,“ prezradila nám mladá herečka s tým, že so svojou polovičkou sa doma o práci takmer nerozprávajú.

Barbora Hlinková a Ján Ďurovčík sa po trojročnom vzťahu prednedávnom zasnúbili. Zdroj: Jan Zemiar

No a čo hovorí na uštipačné poznámky dnes? „Už si to nevšímam, naozaj mi to je jedno. Mám svoj život a prajem každému, nech si žije ten svoj. Ja sa tiež nestarám do súkromia iných. Ale, samozrejme, chápem, že tým, že som herečka, ľudia majú potrebu to nejako komentovať. Takisto, ako to je u spevákov, tanečníkov, iných hercov. Ja sa ale na druhej strane naozaj necítim byť známa. Skrátka robím to, čo ma baví,“ uzavrela Barbora, ktorá sa okrem herectva venuje aj tancu či prekvapivému koníčku, ktorému by sa jedného dňa chcela venovať aj profesionálne.

