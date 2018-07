Zamilovaná Partlová: Užívala si dovolenky s mladým frajerom ale... Krutá rana pre jej vzťah!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sa Mirka Partlová (33) začala tešiť zo života po boku novej lásky. Šťastie našla pri Matejovi Gálisovi (24), synovi Stana Gálisa, ktorý je moderátorom a zakladateľom Mufuzy. Mladý sympaťák tvorí s herečkou pár už niekoľko mesiacov, no najnovšie sa im do vzťahu priplietla poriadna komplikácia...

Podľa našich informácií si spolu dvojica stihla užiť niekoľko romantických výletov a naposledy zakotvili v čarovnom Londýne. Tam okrem návštevy divadla stihli pobehať niekoľko atrakcií, o čom svedčia aj ich fotografie na sociálnych sieťach. Hoci sa obaja zaľúbenci fotili prevažne separé, Matej zverejnil aj jeden spoločný dovolenkový záber.

Mirka Partlová a Matej Gális na spoločnej dovolenke. Zdroj: Foto: Instagram M.G.

O tom, že Partlová a Gális trávili celý čas spolu, svedčia aj nenápadné komentáre pod niektorými fotografiami. Okrem toho, nedá sa nevšimnúť, že dvojica začala k svojim príspevkom na Instagrame používať srdiečka a aj úplne rovnaké hashtagy ako „lovemylife“ „dreamer či „justlive“. Veselým spoločným dňom je však, zdá sa, na istý čas koniec.

Mirkin partner sa pred pár dňami presťahoval do Írska. Zdroj: Instagram

Matej totiž odišiel do Dublinu a zdá sa, že v Írsku nezostáva len na pár dní či týždňov. Vyzerá to tak, že sa do Írska presťahoval na dlhodobo. To sa, zjavne, nepáči ani jeho partnerke. Gálisovu fotografiu, na ktorej zdokumentoval príchod do nového domova, okomentovala jasne. „Toto ti ani neolajkujem! Tam je zima,“ napísala a k svojej poznámke pridala smutného smajlíka.

Podľa všetkého sa však herečka na návštevu za svojím milovaným v blízkej dobre chystá. „To sa ti len zdá, veď si tu ešte ani nebola," odpísal jej Matej s rovnako nešťastným emotikonom, no zo slova "ešte" je možné vyrozumieť, že herečka sa do Dublinu chystá. A zrejme čoskoro. Predsa len, divadelní herci si momentálne užívajú letné prázdniny a prvé skúšky ich čakajú až o mesiac. Na naše otázky o láske na diaľku zatiaľ Partlová nereagovala.