Nový vzťah v slovenskom šoubiznise: Známa Slovenka to mesiace tajila!

Známa speváčka má nového partnera

BRATISLAVA - Našla svoje šťastie! Vo februári sa na verejnosť dostala informácia, že Daniele Nízlovej (32) zo speváckeho dua Twiins skrachoval vzťah. No ako sa hovorí, staré lásky odchádzajú, aby prišli nové, lepšie... To je aj prípad krásnej brunetky. Tá aktuálne žiari šťastím po boku nového partnera. Aha, ako im to spolu pristane!