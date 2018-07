Karin Majtánová šokovala v Dámskom klube: V sexi bikinách a úplne bez mejkapu!

Líčidlá aj kaderníka nechala doma a dovolenku si užila ako každá iná bežná žena. „U mňa nehrozia žiadne šminky, žiadny mejkap, žiadne nastajlované vlasy. Ja si vlasy umyjem doma pred dovolenkou a potom v posledný deň dovolenky. Čiže sme tam s kamoškami pokojne strapaté, mastné, so slanými vlasmi. Užívame si to,“ povedala nám Karin, ktorej je prirodzenosť bližšia než dokonalý stajling na obrazovkách.

Karin Majtánová sa nedávno vrátila z dovolenky v Turecku. Tú strávila v spoločnosti diváčok Dámskeho klubu. Zdroj: Dámsky klub

Karin si vo voľnom čase na dokonalý stajling nepotrpí a preferuje prirodzený vzhľad. Zdroj: Dámsky klub

„Vôbec neriešim, či vyzerám úžasne alebo nie. Veď kto sa ráno zobudí a je krásny?“ konštatovala moderátorka, ktorá v Tureckom Side neukázala len prirodzenú tvár, ale aj postavičku v bikinách. Tie na seba nahodila na pláži a aj pri príležitosti penovej párty s diváčkami Dámskeho klubu, ktorú si poriadne užila, hoci to podľa vlastných slov neočakávala.

Moderátorka sa rozhodne nemá za čo hanbiť. Zdroj: Dámsky klub

„Najskôr som bola zhrozená, že pre Boha živého, čo tam budeme robiť?! To ja neviem teda, ako sa tam uvoľníme. Ale na tej lodi, uprostred krásneho mora tá úžasná atmosféra tak stiahla človeka do víru zábavy a energie, že som si to užila na maximum. Tak som sa vybláznila a vyskákala, ako už dávno nie,“ povedala nám moderátorka, z ktorej by si mnohé známe tváre mohli brať príklad. Dokázala totiž, že aj celebrity sú len bežné ženy a hoci by si od neznámych fanúšičiek mohla držať odstup, spoločné večery a debaty pri vínku si užívala bez akýchkoľvek hviezdnych manierov.