Toto od nej nikto nečakal: Bibiana Ondrejková išla úplne donaha!

Už dávnejšie dokonca brunetke vyšla aj prvá básnická zbierka Len tak zľahka. „Píšem básničky, kde sa dá, zaznamenávam ich všade,“ povedala nám umelkyňa, ktorá sa len nedávno vrátila z dovolenky v Turecku. Tú absolvovala v rámci zájazdu s Dámskym klubom, kde sa okrem jeho diváčok prišli zrelaxovať aj moderátorka Karin Majtánová či spevácke duo Twiins.

Práve počas spomínaného pobytu vyšla sympatická Bibiana s kožou na trh a verše poskladané z úlomkov svojho života predniesla aj naživo.opísala nám svoju poéziu, ktorú v Turecku počas večerného Dámskeho klubu predčítala prítomným dámam a odhalila pred nimi tak obrovskú časť svojej duše a súkromia.

Bibiana si dovolenku s Dámskym klubom užívala aj v spoločnosti svojej maminy Marcelky. Zdroj: Dámsky klub

Bibiana Ondrejková s maminou počas výletnej plavby loďou. Zdroj: Dámsky klub

A keďže Bibianina odvaha nezožala obrovský úspech len pred dovolenkujúcimi ženami, ale aj ostatnými čitateľkami, herečka nám prezradila, že sa môžeme tešiť aj na druhú časť. „Niečo sme ešte odložili, ale väčšinu sme do knihy dali. Pripravujeme aj dvojku s polodrzým názvom „No a čo“ a tá ide do takých hlbších bahien duše. Tam neviem, či to je všetko celkom také, aby som to pustila von,“ navnadila nás brunetka na druhú časť svojej zbierky.

Ak vás zaujíma, ako si Bibiana užila dovolenku s dámskym klubom, ako prežívala týždenný pobyt v spoločnosti neznámych žien, či čo ju najviac v Turecku očarilo, pozrite si náš videorozhovor.