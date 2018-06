Jasmine vyznal lásku, no Daru kruto ranil: Nečakané romantické gesto Rytmusa

V týchto dňoch si Jasmina Alagič a Patrik Rytmus Vrbovský užívajú romantické chvíľky v Benátkach, kde oslávili moderátorkine 29. narodeniny. A to, že je dvojica do seba naozaj zaľúbená, z nich srší na všetky strany. Dokonca Rytmus, ktorý o svojich vzťahoch nikdy veľmi nerozprával, strúha verejne jedno romantické gesto za druhým.

,,Toto moje dievčatko fajnové oslavuje 29 rôčkov. To kedy a kde sme sa stretli prvýkrát a ako sa to začalo, si necháme pre seba. Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil a v priebehu minúty som cítil, že si...“ napísal na Instagrame Rytmus a priložil k tomu aj tri srdiečka a dodal: „Všetko najlepšie, ljubav.“

A hoci ide o krásne romantické vyznanie, jeho expartnerku Daru Rolins tým kruto ranil. Hlavne tým, že napísal, že to bolo to najsilnejšie, čo v živote zažil. Keďže ich vzťah trval takmer sedem rokov, toto od neho zjavne nečakala.

Rytmus vyznal lásku Jasmine

„Niekedy vás veci zaskočia, sklamú, prekvapia, preberú z ilúzie ešte aj teraz, v dospelom veku. Ten život si nedá pokoj. Keď stojíte nohami pevne na zemi, resp. keď máte pomyselný bezpečnostný pás, stojí nás to - jak spievam v jednej pesničke iba “občas mierny stres a chaos, keď životom chceme bez zranenia prejst.” To totiž asi bez toho ani možné nie je. Keby to občas nepichlo u srdca, ani nevieme, že ho máme, čo? Majte krásny večer,” napísala Dara krátko po tom, čo Rytmus zverejnil vyznanie Jasmine. To, ako to Rytmus myslel, vie zrejme iba on sám. Jedno je však isté, a to, že je poriadne zamilovaný a zrejme v tomto ošiali už zabudol na to, čo bolo predtým...

Daru Rytmusove slová zranili.