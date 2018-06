Nevestu Kollárovú takmer dochrámal: Futbalistov TRAPAS je na VIDEU!

Miss Universe SR 2016 Zuzana Kollárová si cez víkend užila svoj veľký deň. Áno povedala v sobotu po ročnom randení slovenskému futbalovému reprezentantovi Adamovi Nemcovi. Obrad sa konal v bratislavskom Dóme sv. Martina a svadobnú oslavu mali novomanželia v kaštieli v Čereňanoch.

A práve tam sa takmer stal trapas, ktorý mohol skončiť bolestivo, no dnes sa nad ním všetci už len pousmejú. Keď ženích prenášal svoju nevestu v náručí, nastala situácia, pri ktorej sa mnohým hosťom zatajil dych. Futbalista sa totiž potkol a začal sa tackať. Nevesta v jeho náručí o niekoľko centimetrov klesla a už-už to vyzeralo, že kráska skončí na zemi.

Našťastie však športovec túto nepríjemnú chvíľku ustál a so svojou milou v bielych šatách kráčal ďalej. To si už z trapasu robil srandu aj on sám a „vinu“ za svoje zatackanie pripisoval ultraštíhlej neveste, ktorá vraj pred svadbou pribrala. Krásku sme v tejto súvislosti aj oslovili, nech nám prezradí, čo sa vlastne stalo, ale na naše otázky doposiaľ neodpovedala.

