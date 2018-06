A je to tu! Najsexi Slovenka s božským telom je už vydatá pani: Áno, povedala tomuto futbalistovi!

Krásnu Slovenku Zuzanu Kollárovú začiatkom januára požiadal o ruku slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec, ktorý aktuálne pôsobí v rumunskom klube Dinamo Bukurešť. Zásnuby zamilovaných hrdličiek prebehli na romantickej lyžovačke v rakúskych Alpách. No zdá sa, že u nich neplatí známe príslovie- do roka a do dňa. Do chomúta a pod čepiec sa rozhodli obaja vstúpiť oveľa skôr, iba pol roka po zásnubách.

Všetko o futbale a tiež o Majstrovstvách sveta vo futbale 2018 nájdete na stránke sportky.sk!

Dnes poobede sa pre krásnu Slovensku Zuzanu Kollárovú, ktorá pred dvomi rokmi vyhrala prestížnu súťaž Miss a slovenského futbalového reprezentanta Adama Nemca, zmenil život. Vkročili spoločne do novej životnej etapy a stali sa manželmi.

„Obrad sa konal v Bratislave v Dóme sv. Martina a svadobnú párty majú v kaštieli v Čereňanoch,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja, ktorý nám prezradil aj to, že na svadbu majú pozvaných mnoho známych tvári z futbalového sveta i zo šoubiznisu.

Medzi nimi nechýbajú napríklad aj manželia Škrtelovci, ktorí sa rovnako ako nevesta a aj niektorí ďalší svadobčania nechali upraviť a skrášliť v klinike Mishellbeauty. Na ich Instagrame sa objavilo aj pár záberov z príprav krásnej budúcej nevesty, ktorá rovno odtiaľ išla so svadobčanmi pred oltár. „Nevesta je naozaj nádherná v štýle Glam," prezradila topkám majiteľka kliniky Michaela Rujáková. Mladomanželom gratulujeme! Fotografiu nevesty a ženícha nájdte v našej GALÉRII»