Bude svadba! Ján Ďurovčík požiadal o ruku svoju o polovicu mladšiu priateľku!

BRATISLAVA - Povedala áno! Ján Ďurovčík (47) a jeho partnerka Barbora Hlinková (23) oficiálne tvoria pár už viac ako tri roky. Vzťah dvojica priznala ešte v roku 2015 a o nejaký čas neskôr si režisér svoju vyvolenú nasťahoval do svojho luxusného hniezdočka v Ivanke pri Dunaji. Počas víkendu sa zaľúbenci posunuli ešte o krok ďalej. Umelec totiž svoju polovičku požiadal o ruku!

Barbora sa so svojím budúcim manželom spoznala vďaka divadlu. Šikovná herečka sa objavila na kastingu, neskôr nasledovala spolupráca na muzikáloch a dvojica si napokon do oka padla aj v súkromí. No a po uplynulom víkende je viac než jasné, že Ďurovčík a Hlinková spolu plánujú i spoločnú budúcnosť.

Dočkali sa. Z Barbory Hlinkovej a Jána Ďurovčíka je po víkende už oficiálne zasnúbený pár. Zdroj: Jan Zemiar

Usmievavá brunetka sa nikdy netajila tým, že si vie predstaviť život po boku režiséra a ani tým, že jedného dňa by chcela byť vydatou pani. Po troch rokoch randenia je zrejmé, že svojho sna sa dočká. Ďurovčík ju požiadal o ruku a od partnerky sa dočkal vytúženého „áno“. Kedy snúbenci svadbu plánujú, sa síce ešte nevie, no je isté, že Barbora sa už čoskoro bude tešiť z titulu manželka a priezviska Ďurovčíková.