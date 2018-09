Hviezda (45) muzikálov šokuje: Vzťah s 15-ročným dievčaťom... Čo na to psychologička?!

Niekto ho môže považovať za chorého, že si začal s o 30 rokov mladším dievčaťom. Podľa jeho slov sú s tým vraj „v pohode“ aj rodičia dievčiny a jej maminka má Bohuša skutočne rada. „Maminka veľa chodí na muzikály a má ma rada. Hovorí, že ma milujú všetci,“ povedal český umelec. Spoznali sa vďaka tmavovláskinej iniciatíve. Po tom, ako Matuš vystupoval na benefícii, prišla za ním a začala mu hovoriť, že je najkrajší a najlepší spevák. Zo začiatku spevák odolával, nakoniec však jej krásnym očiam podľahol.

„Lucinke som hovoril, že s ňou budem len kamarát, že chcem byť sám, ale postupom času som zistil, že je Lucka úžasný anjelik s IQ 121 a krásnou dušou,“ vyjadril sa pre český Blesk. S novou partnerkou sú spolu už viac ako štvrť roka. Muzikálovej hviezde je údajne nádherne a je šťastný, keď cíti, že ho má niekto rád.

Bohuš Matuš našiel svoju spriaznenú dušu Luciu (15). Zdroj: Facebook B.M.

Čo však na celý tento vzťah s obrovským vekovým rozdielom hovorí psychologička? Podľa jej slov nejde o plnohodnotné vyrovnané partnerstvo, ale skôr o akúsi náhradu odovzdávania otcovských rád. „Túži byť skôr obdivovaný, než mať rovnocennú partnerku. Je možné, že ho baví otcovská rola a chce dievča zasvätiť do tajov života a sexuality. No môže to tiež znamenať, že sám je nevyrovnaný s procesom starnutia,“ tvrdí doktorka psychológie.

Na druhej strane, čo vedie tak mladé, pekné dievča, ktoré ma celý život pred sebou, nehovoriac o sladkom stredoškolskom živote, do náručia muža, ktorý by mohol byť jej otcom? „Bohuš Matuš je známa osobnosť, čo jej môže imponovať. Všeobecne však takéto dievča môže hľadať otcovskú náruč, ktorá ju povedie životom. V tomto prípade i to, že ju zasvätí do tajov umenia, umeleckého sveta a šoubiznisu všeobecne, keďže je známe, že Lucia pôjde študovať na konzervatórium,“ vyjadrila sa psychologička pre blesk.cz.