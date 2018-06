Ďurovčík mení život od základov: Zásnuby, prehovoril o deťoch a... Už aj stavia väčší dom!

BRATISLAVA – Režisér a choreograf Ján Ďurovčík (47) a jeho o 24 rokov mladšia partnerka, herečka Barbora Hlinková (23) tvoria pár už viac ako tri roky. A ako sa najnovšie zdá, umelec sa rozhodol pre veľké životné zmeny. Priateľku najnovšie požiadal o ruku. A to nie je jediná jeho životná zmena - pred pár dňami sa nám podarilo nafotiť aj jeho dom, ktorý sa rozhodol ešte zväčšiť. Žeby kvôli deťom? Nedávno sme ho dokonca vyspovedali a zisťovali, či plánuje rodinu.

Hoci Ján Ďurovčík v apríli tohto roku oslávil 47 rokov, doposiaľ sa neoženil. Spájali ho s desiatkami žien, no on vzťahy s mnohými popieral. Po rokoch priznal vzájomnú náklonnosť k tanečnici Tine Kerteszovej, s ktorou žil 3 roky, či k muzikálovej herečke Nele Pociskovej, s ktorou tvoril oficiálne pár 2 roky, no šuškalo sa o nich už dlho predtým.

Pred tromi rokmi choreograf priznal vzťah s herečkou Barborou Hlinkovou. A práve tej sa „starého mládenca“ zjavne podarí dostať do chomúta. Známy režisér ju totiž počas uplynulého víkendu požiadal po trojročnej známosti o ruku.

To však nie je jediná zmena v umelcovom živote. Počas uplynulého víkendu sme sa boli totiž pozrieť na ich hniezdočko lásky, a to za posledné mesiace zmenilo svoju podobu. Ďurovčík svoj dom začal zväčšovať a robí poriadne veľkú nadstavbu. Dvojposchodový dom bude čoskoro mať ďalšie poschodie.

Preto sa prirodzene vynára otázka, či nadstavbu robí kvôli deťom, ktoré by dvojica v budúcnosti mohla mať. My sme ho nedávno na premiére muzikálu Bambuľka vyspovedali a zisťovali sme, či má rád deti a či v blízkej budúcnosti neplánuje mať aj svoje vlastné. Odpoveď sa dozviete na konci videa.