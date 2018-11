Panika kvôli chorej Hargašovej: Záchrana v poslednej chvíli!

Ten zapríčinili nepríjemné zdravotné komplikácie, ktoré sa vyskytli tesne predtým, ako mala Jarmila odmoderovať galavečer Noc nádejí. Ona sama je jeho súčasťou už niekoľko rokov, čo je zrejme aj dôvodom, prečo sa rozhodla len na deň a pol priletieť spoza veľkej mláky a podporiť tak organizáciu Kvapka nádeje, ktorá pomáha chorým deťom.

Už po prvých slovách, ktorými sa divákom prihovorila, bolo jasné, že Hargašová nie je práve v ideálnej kondícii. Zlyhával jej totiž zachrípnutý hlas, za čo sa divákom hneď na úvod ospravedlnila. V zákulisí sme sa dozvedeli, že blondínkina choroba organizátorom poriadne zavarila. Len večer pred akciou museli totiž osloviť ďalšiu moderátorku, aby zachrípnutej Jarke vypomohla.

Záchrana prišla v podobe ostrieľanej Karin Majtánovej, na ktorej zrejme nik nespozoroval, že sa o moderovačke dozvedela len večer vopred. „Áno, je to pravda. Ja s Kvapkou spolupracujem už dlhé roky, lebo ich dôverne poznám. A ak je to možné, vždy ich nejakým spôsobom podporím, pomôžem. Vedela som teda, o čom to je a do čoho idem,“ potvrdila nám sympatická brunetka, ktorá svoju kolegyňu ani organizátorov nenechala v štichu, hoci ju povolali na poslednú chvíľu.

Jarmila Hargašová, Karin Majtánová a Juraj Bača zvládli odmoderovať galavečer perfektne, a to aj napriek niekoľkým počiatočným komplikáciám. Zdroj: Jan Zemiar

Nad ponukou dlho neváhala, i keď jej spôsobila niekoľko nečakaných komplikácií, ako napríklad zohnať v rýchlosti vhodné večerné šaty a na pomoc musela zalarmovať aj niekoľko známych. „Volal mi pán Bernát, či sa na akcii vidíme a chcel by sa spýtať, že keď má Jarka problém s hlasivkami, či by som jej pomohla odmoderovať to. Bola som pár sekúnd ticho, premýšľala som a nakoniec som povedala, že jasné, pošlite mi scenár, mrknem na to a myslím, že to zvládneme, mám celu noc pred sebou,“ povedala nám Karin, ktorá tak napokon zachránila galavečer i svoju kolegyňu.

Karin Majtánová sa zachovala ako pravý profesionál. Zdroj: Jan Zemiar

„Brala som to ako výzvu, mam ich rada a som taká temperamentná. No a hlavne je to pekný a najmä zmysluplný program, čo je pre mňa dôležité, takže som to pokladala skôr za česť,” uzavrela moderátorka, ktorá nakoniec celý večer bravúrne zvládla.

Všetka česť však určite patrí aj jej kolegyni Jarke, ktorá akciu bez zaváhania odmoderovala ako pravá profesionálka aj napriek tomu, že na hlasivky musela brať kalciové injekcie a infúzie. No a pochvalu na záver si určite zaslúži aj herec Juraj Bača, ktorý obom dámam profesionálne kontroval, hoci išlo o jeho prvú veľkú moderovačku.