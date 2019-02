Nový pár v slovenskom šoubiznise? Herecký sexsymbol vraj randí so známou speváčkou!

BRATISLAVA - Uplynulo už takmer 12 mesiacov, odkedy na verejnosti prasklo tajomstvo, že dlhoročný partneri Dominika Richterová a Juraj Bača sa rozišli. Ani o jednom z hercov sa odvtedy nešuškalo, že by si za svojho ex našli niekoho iného. Až doteraz. Hviezda markizáckeho seriálu Rex vraj randí so známou speváčkou!

O charizmatického Juraja iste po rozchode prejavilo záujem množstvo žien, no nie je žiadnym tajomstvom, že pre jeho pracovnú vyťaženosť veľa príležitostí na zoznamovanie nemá. Pokiaľ nenakrúca, nekoncertuje alebo sa nevenuje rôznym charitatívnym činnostiam, voľný čas sa snaží tráviť v kruhu svojich najbližších.

Juraj Bača má údajne novú priateľku. Jeho partnerkou má byť istá slovenská speváčka. Zdroj: Twitter.com/NOVÝ ČAS PRE ŽENY

Zrejme aj to je dôvod, prečo ho život údajne zviedol do náručia kolegyne zo šoubiznisu. Do redakcie sa nám dostala informácia, že Juraj by mal randiť so známou slovenskou speváčkou. Náš zdroj ale nechcel uviesť meno konkrétnej hudobníčky.

S otázkou, či je táto informácia pravdivá, sme, samozrejme, kontaktovali aj herca. Ten sa však k tejto situácii vyjadriť nechcel. „Prepáčte, ale k svojmu súkromiu sa vôbec nebudem vyjadrovať,“ povedal nám Juraj neurčito. To, či je po jeho boku skutočne nová žena, sa teda zrejme dozvieme až časom...