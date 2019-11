Exguvernér NBS Makúch rokuje s KDH o možnej kandidatúre do volieb

BRATISLAVA - Bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch rokuje s KDH o spolupráci a prípadnej kandidatúre. Povedal, že by chcel aktívne strane ponúknuť odbornú pomoc v oblasti ekonomiky. To, či bude na kandidátke alebo bude pomáhať strane mimo kandidátky, je podľa jeho slov otázkou ďalšej diskusie.

"Formulujem, čo som schopný dať. KDH musí zvážiť, čo som schopný priniesť," skonštatoval Makúch. Myslí si, že hnutie patrí do parlamentu, a chce mu pomôcť v ekonomickej oblasti ako odborník so skúsenosťami.

Podľa svojich slov rokuje s predsedom KDH Alojzom Hlinom o tom, akou formou by im dokázal pomôcť najlepšie aj pri "možnom deficite v ekonomických pohľadoch, pokiaľ tam je". Na otázku, či chce aktívne vstúpiť do politiky, odpovedal, že jedna vec je byť aktívny a jedna vstúpiť aktívne do politiky. "Aktívne by som chcel ponúknuť odbornú pomoc," dodal.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.