Vytvorenie vládnej koalície bez Smeru-SD je celkom reálne, myslí si politológ

BRATISLAVA - Vytvorenie vládnej koalície bez Smeru-SD po parlamentných voľbách 2020 je celkom reálne. Myslí si to politológ Grigorij Mesežnikov. Dokonca povedal, že je pravdepodobnejšie, že koalícia bude bez strany Roberta Fica než s ním. Podmienkou však je, aby neprepadli ďalšie hlasy strán s nižšími preferenciami. Hovorí napríklad o strane Sloboda a Solidarita, ktorá by mohla klesnúť z 5,1 percenta na 4,9 percenta.

Vládu by podľa Mesežnikova mohli vytvoriť stredopravé opozičné demokratické strany bez ĽSNS, SNS a Smeru. Zoskupenie koalícia PS/Spolu, Za ľudí, SaS, OĽaNO, KDH a Sme rodina by malo podľa najnovšieho prieskumu agentúry Polis spolu 82 kresiel v parlamente. Politológ hovorí, že menšinová vláda ešte nevládla, ale stalo sa, že koalícia stratila väčšinu v parlamente a napriek tomu prežila. „Vidíme to aj dnes, že koalícia nemá väčšinu v parlamente," pripomenul Mesežnikov.

Zároveň ale povedal, že nepredpokladá, že by vznikla vláda bez väčšinovej podpory v parlamente. Potom by podľa neho nasledoval dlhý proces hľadania zhody medzi dvomi blokmi strán. Prienik medzi nimi nevidí, možno by hrozili aj predčasné voľby či vláda odborníkov.

Grigorij Mesežnikov Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Podľa posledného prieskumu agentúry Polis pre TV JOJ, ak by sa voľby konali tento víkend, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 20,2 percenta. Za ním nasleduje strana Za ľudí (11,2 percenta). Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu by sa delila o tretiu priečku s Ľudovou stranou Naše Slovensko (obaja po 11,1 percenta).

So siedmimi percentami by skončilo štvrté hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Po ňom nasleduje Slovenská národná strana (6,1 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (6 percent). Posledné dve strany, ktoré by sa dostali do parlamentu, by boli Sme rodina (5,2 percenta) a Sloboda a Solidarita (5,1 percenta).